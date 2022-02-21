خبر عن أوكرانيا ينزل بأسعار الذهب عن قمة 8 أشهر

المصدر: رويترز

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تراجع الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، إذ تضاءل الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان عزم الرئيسين الأمريكي والروسي عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو حزيران. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1894.20 دولار.

قال البيت الأبيض أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية بعد أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.أكس "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق حيال (صراع) محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأمريكي يقول مرارا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة.

"من ناحية أخرى، يهتم المستثمرون أيضا برفع سعر مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس، لذلك من المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب".

يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1069.87 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2308.23 دولار.

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