تراجع أسعار الذهب مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا وأمريكا

المصدر: رويترز

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نزل الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار الرئيسي اليوم الجمعة إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 1042 بتوقيت جرينتش بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5 في المئة تقريبا.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1889.20 دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا إن الاجتماع الأمريكي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8 بالمئة إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير.

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