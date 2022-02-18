سعر بتكوين يهوي 7.4% إلى 40632 دولاراً

المصدر: رويترز

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نزلت بتكوين 7.4 بالمئة إلى 40631.78 دولار بحلول الساعة 22:05 بتوقيت غرينتش أمس الخميس، بانخفاض 3248.05 دولار عن سعرها في نهاية تعاملات اليوم السابق.

انخفضت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 15.3 بالمئة عن أعلى مستوياتها في آخر عام، والذي بلغ 47989 دولارا في الثاني من يناير.

وتراجعت إيثر، العملة المشفرة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 7.43 بالمئة إلى 2891.32 دولار أمس الخميس، بانخفاض 231.92 دولار عن آخر سعر في تعاملات اليوم السابق.

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