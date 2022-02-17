إيلون ماسك يتهم هيئة الأوراق المالية الأمريكية باستهدافه

المصدر: د ب أ

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اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هيئة الأوراق المالية الأمريكية باستهدافه.

وقال محامو ماسك وشركة السيارات الكهربائية تسلا التي يمتلك أغلب أسهمها ويرأسها، أمام إحدى المحاكم، إن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تستهدف ماسك وتسلا، ولم تدفع لمساهمي تسلا 40 مليون دولار كانت الهيئة حصلت عليها في إطار تسوية دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغريداته في عام 2018.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فريق الدفاع عن ماسك القول إن هيئة الأوراق المالية «يبدو أنها تستهدف السيد ماسك وتسلا»، لأنه ما زال ينتقد الحكومة بقوة، وتحاول الهيئة فرض قيود على حديثه بتحقيقات «لا تنتهي، ولا أساس لها».

وأثار القاضي الاتحادي، الذي ينظر القضية، تساؤلات عن موقف قيمة التسوية السابقة البالغة 40 مليون دولار من خلال البيانات المحاسبية التي كان طلبها في ديسمبر الماضي.

كانت تسلا تلقَّت، في وقت سابق، هذا الشهر استدعاء جديداً من هيئة الأوراق المالية الأمريكية للتحقيق بشأن التغريدة التي بثها مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك في عام 2018 عن اعتزامه شطب سهم الشركة من البورصة.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية استدعاء في 16 نوفمبر الماضي، وطلبت معلومات عن عمليات الحوكمة داخل تسلا ومدى التزامها بشروط التسوية التي توصل إليها الجانبان في سبتمبر 2018، بحسب ما ذكرته تسلا في بيان موجَّه إلى البورصة.

وكانت تسلا وافقت، في إطار هذه التسوية، على وضع ضوابط لمراقبة بيانات ماسك، بما في ذلك تغريداته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمته هيئة الأوراق المالية بالتلاعب بسهم الشركة، عندما قال إنه جمع الأموال اللازمة لشراء أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة من أجل تحويلها إلى شركة خاصة.

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