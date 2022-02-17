النفط يستأنف الصعود بفعل استمرار التوتر بشأن أوكرانيا

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على واحد بالمئة أمس الأربعاء بينما يقيم المستثمرون تصريحات متضاربة عن انسحاب محتمل لبعض القوات الروسية من مناطق محيطة بأوكرانيا.

ومع ذلك، تراجعت العقود الآجلة بعد التسوية بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إنهم باتوا أقرب كثيرا إلى اتفاق نووي، وهو ما سيسمح لطهران بزيادة مبيعات النفط العالمية.

وحصل النفط على دعم من بيانات أسبوعية أظهرت استمرار الطلب على الوقود في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية، بينما انخفضت مخزونات الخام عند نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وارتفع سعر خام برنت 1.52 دولار أو ما يعادل 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 94.81 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93.66 دولار للبرميل مرتفعا 1.59 دولار أي بنسبة 1.7 بالمئة.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر أيلول 2014 يوم الاثنين، حيث لامس سعر برنت مستوى 96.78 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولار للبرميل.

وقفز سعر خام برنت 50 بالمئة والخام الأمريكي 60 بالمئة في عام 2021 إذ أدى تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى الضغط على المعروض.

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