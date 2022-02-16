الذهب يرتفع مع تجدّد القلق إزاء الأزمة الأوكرانية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن قالت الولايات المتحدة إن روسيا لا تزال تحشد قواتها في محيط أوكرانيا وقبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلق بالسياسات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1869.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة عند 1871.50 دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن روسيا تحرك وحدات رئيسية بالقرب من الحدود الأوكرانية على الرغم من تأكيد موسكو انسحابها.

ويؤثر التوتر الجيوسياسي المتصاعد وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المعنويات في الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا. ويتابع المتعاملون في السوق محضر اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي، الذي انعقد يومي 25 و26 يناير.

ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي أول أمس الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضا واحدا بالمئة تقريبا بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1059.60 دولار، وكذلك البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2279.71 دولار.

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