بلجيكا تسمح للموظفين بالعمل بدوام كامل 4 أيام في الأسبوع

المصدر: د ب أ

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حاز الموظفون البلجيكيون حق العمل أربعة أيام في الأسبوع بدوام كامل بدلا من الخمسة أيام المعتادة من دون نقص في الراتب، في إطار اتفاق يهدف إلى زيادة المرونة في سوق العمل البلجيكي المشهور بالصرامة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير العمل بيير- إيف ديرمان أمس الثلاثاء في بروكسل إنه يحق لأصحاب العمل أن يرفضوا طلبات الموظفين بالعمل ضمن نظام أسبوع العمل المكثف، شريطة أن يوضحوا الرفض كتابيا.

وأوضح رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو أمس في بروكسل: "الهدف هو منح الأشخاص والشركات المزيد من الحرية لترتيب توقيت عملهم. إذا قارنتم بين بلادنا وبلاد أخرى غالبا ما ستجدون أننا أقل حيوية بكثير".

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