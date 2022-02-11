الاتحاد الأوروبي يسعى لجذب استثمارات بـ 172 مليار دولار في أفريقيا

المصدر: د ب أ

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يريد تعبئة أكثر من 150 مليار يورو (172 مليار دولار) في شكل استثمارات في أفريقيا عبر برنامجه "جلوبال جيتواي".

وتهدف مبادرة "جلوبال جيتواي" إلى ربط التكتل ببقية دول العالم ومنافسة برنامج الصين "طريق الحرير الجديد" الذي ضخ بالفعل مليارات الدولارات في مشروعات بنية تحتية في دول حول العالم، ومن بينها الكثير في أفريقيا.

وتهدف مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في توفير تمويل بقيمة 300 مليار يورو، نحو الثلث منه تسعى الصين لاجتذابه عبر برنامجها.

يأتي إعلان فون دير لاين خلال مباحثات مع الرئيس السنغالي ماكي سال في دكار وقبيل قمة ستضم قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل في بروكسل.

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