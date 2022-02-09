الكونغرس يقرّ مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية حتى 11 مارس

المصدر: رويترز

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أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء تشريعا لتمويل الوكالات الحكومية الاتحادية حتى 11 مارس، وتجنب الإغلاق الفوضوي عندما ينتهي أمد التمويل الحالي عند منتصف ليل 18 فبراير.

صوت المجلس بأغلبية 272 مقابل 162 لصالح الإجراء المؤقت الذي يمنح المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ثلاثة أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

وهذا ثالث إجراء مؤقت منذ بداية السنة المالية في أول أكتوبر.

ويتعين أن يقر التشريع مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً.

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