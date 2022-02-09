بوتسوانا تستهدف بناء أكبر محطة للطاقة المتجددة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت بوتسوانا إنها تسعى للتعاقد مع شركات لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، لتصبح أكبر مشروعاتها للطاقة المتجددة حتى اليوم.

وفي إعلان أمس الثلاثاء، وجه وزير الطاقة دعوة للشركات للتقدم للبرنامج، الذي سيشمل تمويل بناء المحطة وإنهاء المشروع بحلول العام 2027.

وستقوم شركة بوتسوانا للطاقة المملوكة للدولة بشراء الكهرباء التي سيتم إنتاجها.

وتعد المحطة المخطط لها جزءا من خطة الدولة للموارد المتكاملة، والتي تنص على شراء أو توليد الحكومة لـ795 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة بحلول عام 2040.

وستكون 61% على الأقل من المشروعات الجديدة مخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة، والتي تشمل محطات طاقة شمسية ومحطات لطاقة الرياح، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء عن هيئة تنظيم الطاقة في بوتسوانا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز