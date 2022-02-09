البيت الأبيض: كل الخيارات مفتوحة للردّ على ارتفاع أسعار النفط

المصدر: رويترز

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الثلاثاء إن جميع الخيارات مطروحة للرد على ارتفاع أسعار النفط، بما في ذلك التحدث إلى الحلفاء، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تكون هناك عمليات منسقة للإفراج عن مخزونات من النفط في المستقبل.

وفي نوفمبر أعلنت الولايات المتحدة عن خطط للإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار النفط، لكن الأسعار الآن قريبة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

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