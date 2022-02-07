الذهب يلامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

المصدر: رويترز

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بلغت أسعار الذهب اليوم الاثنين أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1810.85 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير عند 1814.91 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1811.70 دولاراً.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت "العامل الأكبر في التضخم حاليا، بخلاف مشكلات سلاسل التوريد، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014.

ومما حد من مكاسب الذهب صعود الدولار، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2019 التي سجلتها يوم الجمعة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير كانون الثاني يوم الخميس، وقد تتعزز خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت البيانات قوية، وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة أن الوظائف غير الزراعية قفزت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2301.19 دولاراً.

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