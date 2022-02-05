بيتكوين تسجل أكبر قفزة منذ أكتوبر

المصدر: د ب أ

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حققت عملة بيتكوين المشفرة مكاسب هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أبدى مستثمرون تجدد إقبالهم على المخاطر عقب أسبوع متقلب في جميع أسواق المال.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة، قفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة كبيرة بلغت 6ر7% ليصل سعرها إلى 39 ألفا و605 دولارات، وهو الأعلى منذ 15 أكتوبر الماضي.

وارتفعت عملة إيثر المشفرة بنسبة وصلت إلى 9%. وحتى العملة الرقمية المشفرة الأصلية "سول" والخاصة بقاعدة البيانات المتسلسلة "سولانا" والتي كانت قد هوت في أعقاب اختراق مشروع "وومهول"، قفزت بأكثر من 10%.

وحققت كبرى العملات المشفرة مكاسب بعد أن عززت الأرباح القوية لشركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية الثقة في أسهم التكنولوجيا، التي تبعتها العملات الرقمية إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية.

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