ارتفاع جنوني لأسعار الأسمدة في خضم سباق عالمي على الإمدادات

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار الأسمدة في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع بأعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر تقريبا، حيث إن المنافسة العالمية على الإمدادات تعني أنه لا يزال على المزارعين الانتظار فترة إلى أن تهدأ الأسعار.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قفز مؤشر جرين ماركتس لأسعار الأسمدة بأمريكا الشمالية بنسبة 11%، وهي أعلى وتيرة ارتفاع منذ الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر.

وتدرس الهند، أكبر مستورد لليوريا من الأسمدة النيتروجينية، شراء المنتج في وقت متأخر عن المعتاد.

وقالت المحللة لدى جرين ماركتس التابعة لوكالة بلومبرغ، ألكسيس ماكسويل، إن ذلك سيزيد المنافسة على النيتروجين في الربع الأول من العام 2022، عندما تنظر الولايات المتحدة وأوروبا في شرائه.

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