تقلبات أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 26 عاماً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت سوق الغاز الطبيعي الأمريكية تذبذبا لم تشهده منذ عصر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي قد سجلت خلال الأيام الأخيرة تقلبات حادة، حيث سجلت أكبر ارتفاع لها منذ أسبوع قبل أن تتراجع اليوم بأكثر من 12%.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المتعاملين والأجهزة التنظيمية والمسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة يتابعون موجة الطقس البارد التي غطت مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة بالجليد وانخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

وامتد نطاق انقطاع الكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ إلى ولاية تكساس الأمريكية.

وأدى الطقس السيئ إلى تجمد آبار الغاز الطبيعي في أماكن مثل ولايتي تكساس وأوكلاهوما، مما خفض الإنتاج المحلي الكلي بنحو 5% في موسم ذروة الطلب على الوقود للتدفئة وتشغيل محطات الكهرباء في الولايات المتحدة بحسب جيد بترسون المحلل في بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة.

وفي تعاملات ظهيرة أمس تراجع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 11% عن مستواه أول أمس إلى 912ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

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