تراجع أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس زيادة الإنتاج

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات اليوم الخميس، في الوقت الذي اختار فيه المتعاملون في السوق الانتظار لرؤية ما إذا كانت دول تجمع أوبك بلس النفطية ستتمكن من زيادة الإنتاج بالكميات التي قررتها أمس بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه رغم تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% بعد اقترابه أمس من 90 دولار للبرميل، فإن أسعار النفط العالمية تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالي، حيث يرى بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن سعر النفط يمكن أن يرتفع إلى 100 ألف دولار للبرميل.

يأتي ارتفاع أسعار الخام، مدفوعا بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وتراجع المخزونات واضطراب الإمدادات.

وفي بورصة نيويورك للسلع تراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1% إلى 36ر87 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي في تعاملات بورصة لندن بنسبة 9ر0% إلى 66ر88 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.



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