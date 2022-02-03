"تحذير من تراجع الأرباح" يعصف برئيس "سيمنز جاميسا" للطاقة المتجددة

المصدر: د ب أ

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قدم أندرياس ناوين، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جاميسا لتوربينات الطاقة المتجددة، استقالته بعد تأخيرات عديدة في مشروع الشركة لتطوير طراز جديد من التوربينات وارتفاع التكلفة، مما أدى إلى التحذير من تراجع أرباح الشركة التابعة لشركة سينمز انرجي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن يوشين إيكهولت، عضو المجلس التنفيذي لشركة سيمنز انرجي، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي خلفا لناوين اعتبارا من أول مارس المقبل، مضيفة أنه يمتلك سجلا قويا في إدارة الشركات ضعيفة الأداء والتي تحتاج إلى إعادة الهيكلة. وسيصبح إيكهولت مسؤولا عن حل المشكلات التي تعرقل أداء الشركة.

وقال جو قيصر، رئيس مجلس إدارة سيمنز انرجي، إن الرئيس التنفيذي الجديد "لديه قدرة مؤكدة على إنعاش الشركات ضعيفة الأداء ويمتلك خبرة قيادية واسعة ستكون عناصر أساسية في نجاح تطبيق التغييرات والتحسينات المطلوبة في سيمنز جاميسا"، التي يوجد مقرها في إسبانيا.

يذكر أن سيمنز جاميسا، التي تنتج توربينات طاقة الرياح، تعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام واضطراب سلاسل التوريد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والصلب والنحاس إلى انكماش أرباح الشركة، والشركات المنافسة وهو ما أدى إلى حدوث مشكلات مع العملاء الذين قد لا يتمكنون من تحمل الارتفاع في أسعار توريد التوربينات.

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