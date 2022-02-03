النفط يغلق مرتفعاً بعد تمسك "أوبك+" بخطتها لزيادة الإنتاج

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت أسعار النفط على مكاسب محدودة أمس الأربعاء بعد أن تمسكت مجموعة أوبك+ بخطتها لزيادات إنتاجية معتدلة على الرغم من ضغوط من مستهلكين كبار لرفع الإنتاج بخطى أسرع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 31 سنتا لتسجل عند التسوية 89.47 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات لتغلق عند 88.26 دولار للبرميل.

وظل برنت قريبا من مستوى 90 دولارا للبرميل لبضعة أيام حتى الآن بدعم من استمرار القلق حيال شح في المعروض من منتجين عالميين رئيسيين وزيادة مطردة في الطلب.

وفي جلسة الجمعة، سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014، إذ لامس برنت 91.70 دولار وسجل الخام الأمريكي 88.84 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.5 مليون برميل. وتراجعت أيضا مخزونات نواتج التقطير وسط طلب قوي محليا وفي أسواق التصدير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز