ارتفاع العقود الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 15%

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 15 بالمئة أمس الأربعاء مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021 وسط أحوال جوية شديدة البرودة وتوقعات بأن تستمر الموجة الباردة في معظم الولايات المتحدة حتى منتصف فبراير على الأقل.

وارتفعت العقود الأمريكية للغاز تسليم مارس 75.0 سنتا، أو 15.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 5.501 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 يناير عندما قفز العقد 46 بالمئة وسط موجة مشتريات لتغطية المراكز وسجل عند التسوية أعلى مستوى منذ ديسمبر 2008.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز