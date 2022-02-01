النفط يحقق أكبر مكسب شهري في عام

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين لتنهي يناير محققة أكبر مكاسب شهرية لها في عام، مدعومة بنقص الإمدادات والتوتر السياسي في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

ارتفع سعر عقود برنت الآجلة تسليم أبريل، أكثر عقود الخام نشاطا، 74 سنتا أو 0.8 في المئة لتبلغ عند التسوية 89.26 دولار للبرميل. وارتفع عقد الشهر الأول تسليم مارس، والذي انتهى بنهاية الجلسة، 1.18 دولار أو 1.3 في المئة ليختتم التعاملات عند 91.21 دولار.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.5 في المئة ليُغلق عند 88.15 دولار للبرميل.

وسجلت الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار. كما سجلا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي. وحققا مكاسب بنحو 17 في المئة هذا الشهر، وهي أكبر نسبة منذ فبراير 2021.

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