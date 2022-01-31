أسعار النفط قرب أعلى مستوى منذ 7 سنوات

المصدر: د ب أ

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تتجه أسعار النفط لتسجيل أفضل أداء شهري لها منذ فبراير من عام 2021، كما أن الأسعار قرب أعلى مستوى لها في سبع سنوات اليوم (الاثنين)، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو نصف بالمئة إلى 88.94 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنصف بالمئة إلى 87.28 دولار.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب شهرية بنحو 17%، وسط التوترات ذات الصلة بروسيا وأوكرانيا، ومؤشرات على أن دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لم تحقق معدلات الإنتاج المستهدفة.

ومن المرجح أن يقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه المقرر بعد غد الأربعاء الزيادة المخطط لها في الإنتاج لشهر مارس.

وتسيطر مخاوف على المستثمرين بشأن أمن الطاقة في أوروبا، وسط احتدام الخلافات مع روسيا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في نحو ثلث إمداداته من الغاز، وسيكون من شأن أي انقطاع أن يفاقم أزمة الطاقة القائمة بالفعل

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