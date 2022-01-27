شركة إيفرجراند الصينية المتعثرة تعتزم إعلان خطة إعادة هيكلة ديونها خلال 6 أشهر

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند اليوم الخميس اعتزامها تقديم خطة إعادة هيكلة ديونها خلال ستة أشهر.

جاء ذلك في بيان بعد مؤتمر مع الدائنين في بورصة هونج كونج للأوراق المالية.

وتبلغ ديون إيفرجراند أكثر من 300 مليار دولار ، في حين فقد سهم الشركة أكثر من 90% من قيمته في البورصة خلال العام الماضي.

كانت إيفجراند جروب قد حثت المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها قبل أيام على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم ومنحها المزيد من الوقت لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمجموعة الصينية القول إنها تريد مزيدا من الوقت من المستثمرين الأجانب لكي تستوعب حالة الغموض والمخاطر المحيطة بها بهدف وضع خطة لسداد الديون تحمي المستثمرين من مختلف الأطراف.

وأضافت إيفرجراند أنها تضع حاليا مسودة مفصلة وفعالة لخطة هيكلة الديون وتجري حوارا نشطا مع الدائنين الدوليين.

كانت مجموعة من الدائنين الدوليين قالت في الأسبوع الماضي إن إيفرجراند فشلت في التواصل الجاد بشأن جهودها لإعادة هيكلة الديون وإن المجموعة "تفكر بشكل جدي في اتخاذ إجراءات قانونية" لحماية مصالح المستثمرين.



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