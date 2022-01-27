الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أسابيع

المصدر: رويترز

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صعد الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في خمسة أسابيع أمس الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، كما هو متوقع، وأن يبدأ لاحقا تقليصا كبيرا لحيازاته من الأصول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر، وجرى تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.53 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.51 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1241 دولار، في حين هبط الين الياباني 0.64 بالمئة إلى 114.58 للدولار.

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