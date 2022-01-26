النفط يصعد أكثر من 2% بفعل مخاوف من مخاطر سياسية عالمية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة أمس الثلاثاء بفعل مخاوف من أن إمدادات الخام قد تصبح أكثر شحا بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا، بينما تجد مجموعة أوبك+ صعوبة في تحقيق الزيادة الإنتاجية الشهرية التي تستهدفها.

وأشار محللون إلى أن أسعار الخام ارتفعت على الرغم من هبوط في أسواق الأسهم واحتمال زيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.93 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 88.20 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.29 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 85.60 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار الخام دعما أيضا من هبوط في مخزونات النفط الأمريكية مع تراجع المخزون في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ 2012.

وتنتظر السوق أحدث تقارير أسبوعية بشأن المخزونات الأمريكية والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويتوقع محللون أن تظهر البيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 700 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي.

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