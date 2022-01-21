الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين وصعود البلاديوم

المصدر: رويترز

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حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين اليوم الجمعة إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس بفضل قوة الطلب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1835.13 دولار للأوقية في الساعة 1011 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1835.40 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر يومي 25 و26 يناير كانون الثاني فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2075.68 دولار للأوقية في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10 بالمئة. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ يونيو حزيران الماضي.

بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأوقية في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة.

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