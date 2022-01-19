الليرة التركية تقلص خسائرها بعد إعلان اتفاق مبادلة العملات بين تركيا والإمارات

المصدر: د ب أ

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أعلن البنكان المركزيان التركي والإماراتي اليوم الأربعاء توقيع تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية مبادلة عملات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 9ر4 مليار دولار.

وقال البنك المركزي التركي في بيان إن الاتفاق يستهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين التعاون المالي بين البلدين، مضيفا أن القيمة الاسمية للاتفاق 18 مليار درهم إماراتي (9ر4 مليار دولار) بما يعادل 64 مليار ليرة تركية.

وفي سوق الصرف قلصت الليرة التركية خسائرها خلال تعاملات اليوم حيث انخفضت قيمتها بنسبة 2ر0% فقط مقارنة بمستواها أمس، بعد أن كان التراجع قد بلغ 6ر0% في وقت سابق من اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تداول الليرة التركية في العاشرة من صباح اليوم مقابل 5628ر13 ليرة لكل دولار، بتراجع نسبته 2ر0% عن مستواها أمس.

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