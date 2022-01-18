"أتلانتيا" الإيطالية تستحوذ على وحدة لـ "سيمنز" بـ 1.1 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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وافقت شركة أتلانتيا الإيطالية القابضة المملوكة لعائلة بينتون أمس الاثنين على الاستحواذ على وحدة صناعة إشارات وبرمجيات المرور على الطرق في شركة "سيمنز إيه جي" الألمانية، وهي أكبر شركة هندسية في أوروبا، وذلك لقاء 950 مليون يورو(1ر1 مليار دولار) شاملة ديونها، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت بلومبرغ عن بيان للشركة ومقرها مدينة ميونخ قولها إن مجلسي الإدارة والإشراف على سيمنز وافقا على خطة البيع المقررة لوحدة يونيكس المرورية التي تقوم بتصنيع إشارات المرور وأنظمة البرمجة الخاصة بها.

وقال البيان إن أتلانتيا ستضيف نحو 3000 موظف من خلال هذا الاتفاق، الذي يتماشى مع استراتيجية الشركة الإيطالية لتوسيع منتجاتها في مجال التكنولوجيا.

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