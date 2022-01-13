"قفزة نوعيّة" للعقود الأمريكية للغاز الطبيعي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 14 في المئة إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الأربعاء بفعل توقعات بموجة شديدة البرودة في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال محللون في (إي بي دبليو أناليتكس جروب) "يناير 2022 يتجه لأن يكون الشهر الأكثر برودة منذ العام 2014"، مشيرين إلى أن فائضا في مخزونات الغاز الأمريكية سيتحول إلى عجز كبير على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة.

وأنهت عقود الغاز الأمريكية تسليم فبراير جلسة التداول مرتفعة 60.8 سنت، أو 14.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 4.857 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر.

وهذه هي أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية للعقود تسليم الشهر التالي منذ سبتمبر أيلول 2020 .

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