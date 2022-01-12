الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى في 40 عاما مما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.27 في المئة إلى 1826.80 دولار للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬بحلول الساعة 1925 بتوقيت جرينتش، موسعا مكاسبه بعد أن سجل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول في جلسة الثلاثاء.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة ليسجل عند التسوية 1827.30 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة سجل في ديسمبر أكبر زيادة سنوية في حوالي أربعة عقود، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشرين الحائزين لعملات أخرى. وتراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.88 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 980.50 دولار. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1911.80 دولار للأوقية.

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