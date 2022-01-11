صندوق الاستثمار تايغر جلوبال مانجمنت يخسر 7% من قيمته في 2021

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن صندوق التحوط الاستثماري لشركة الاستثمار المالي الأمريكي تايغر جلوبال مانجمنت سجل تراجعا بنسبة 7% خلال العام الماضي، وهي أول خسائر سنوية للشركة منذ 2016.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الصندوق عانى من التراجع خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، حيث تراجعت قيمته خلال نوفمبر الماضي بنسبة 8% وخلال ديسمبر الماضي بنسبة 7ر10%.

وأدى ذلك إلى تلاشى مكاسب الصندوق التراكمية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وكانت 13%.

وذكرت بلومبرغ أن متحدثة باسم شركة تايغر جلوبال مانجمنت، التي تدير أصولا بقيمة 100 مليار دولار، رفضت التعليق على هذه الأرقام.

في الوقت نفسه، فإن خسائر صندوق التحوط هي الثالثة في تاريخه المستمر لحوالي عقدين من الزمن. وكان الصندوق قد خسر 15% في 2016 و26% في 2008.



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