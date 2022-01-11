"إيرباص" تتفوّق على "بوينغ" وتعتلي عرش تسليم الطائرات للعام الثالث توالياً

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص أمس الاثنين أنها تمكنت من تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية خلال العام 2021، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.

وقالت الشركة إنه مع انتهاء شهر ديسمبر الماضي سلمت 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله.

وأوضحت الشركة أن العدد يمثل أكثر مما تم تحقيقه في العام 2020 بنسبة 8%؛ أي إنه من المتوقع أن تحتفظ إير باص بصدارتها لقائمة أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم للعام الثالث على التوالي انتظارا لإعلان الأرقام النهائية لشركة بوينغ الأمريكية المنافس التقليدي لها لاحقا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تقديرات مجموعة جيفريز للخدمات المالية بأن بوينغ، التي من المقرر أن تعلن عن أرقامها اليوم الثلاثاء، سلمت عملائها 337 طائرة جديدة فقط في غضون العام 2021.

وفي الوقت الذي فازت فيه إيرباص بسباق التسليم، تستعد بوينغ لاعتلاء عرش المبيعات، حيث بلغت مبيعات إيرباص الإجمالية خلال العام 771 طائرة، وهو أقل من الرقم الذي حققته منافستها الأمريكية بوينغ والذي بلغ 829 طائرة حتى نهاية نوفمبر 2021.

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