مدير سابق لـ "أودي" يتولى رئاسة "فورد" ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة فورد ألمانيا للسيارات اليوم الاثنين تعيين مارتين زاندر، المدير السابق في أودي، رئيسا جديدا لها.

وأضافت فورد أن زاندر الخبير بمجال السيارات سيتولى المسؤولية عن كل قطاع سيارات الركاب في فورد في أوروبا.

من جانبه، أكد رئيس فورد أوروبا، ستيوارت رولي، أن زاندر سيجلب معه "الديناميكية وجودة القيادة والأفكار المهمة لتسريع عملية التحول في قطاعنا لسيارات الركاب في أوروبا وإتاحة تجارب مترابطة شبكيا لعملائنا".

وسيجمع اختصاص زاندر بين وظيفتين قياديتين، وقالت الشركة إن هذا يؤكد دور فورد من أجل المضي قدما في كهربة مجموعة منتجاتها الأوروبية بوتيرة أسرع.

وسيتولى زاندر مهمته الجديدة في مطلع يونيو المقبل وسيكون مكتبه في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

يذكر أن زاندر المولود في مدينة هيلدسهايم درس بناء الآلات وأتم دراسته كمهندس في الجامعة التقنية في براونشفايغ.

وبعد ذلك، عمل على مدار فترة طويلة في الخارج والداخل لمجموعة فولكس فاجن آخرها كنائب أول لرئيس المبيعات في أوروبا لدى شركة أودي.

يذكر أن زاندر متزوج وله ابنان ويعيش في مدنية انجولشتات.

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