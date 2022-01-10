استقرار سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع

المصدر: رويترز

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استقر سعر الذهب اليوم الاثنين قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا إلى 1795.11 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0234 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.2 في المئة إلى 1794.00 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، بعد محاضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي والتي أشارت إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الاتحادي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.1 في المئة إلى 956.10 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1927.25 دولار للأوقية.

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