"بيتكوين" تسجل أدنى مستوى لها منذ سبتمبر

المصدر: د ب أ

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استمرت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة أمس الجمعة في اتجاهها نحو الانخفاض المتواصل على مدى عدة أسابيع لتصل إلى مادون 42000 دولار للوحدة الواحدة من بيتكوين، وهو مستوي لم تشهده العملة الرقمية منذ شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن قيمة بيتكوين؛ وهي العملة الرقمية المشفرة الرئيسية في العالم، سجلت انخفاضا بنسبة 9ر4 بالمئة لتصل إلى 41008 دولارات، وهو ما يمثل تراجعا نسبته حوالي 40 بالمئة عن سعر 69000 دولار للبيتكوين الواحد، وهو أقرب ارتفاع قياسي للعملة الرقمية بلغته في العاشر من نوفمبر الماضي.

وفي الوقت ذاته، انخفضت قيمة العملة الرقمية المشفرة إيثر، وهي ثاني كبريات العملات الرقمية المشفرة بما يصل إلى 9 بالمئة وهو أدنى مستوى لها منذ الثلاثين من سبتمبر.

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