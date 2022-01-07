50 % ارتفاع أرباح سامسونج في الربع الأخير 2021

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات ارتفاع أرباحها ربع السنوية بأكثر من50 بالمئة، في ظل استقرار أسعار الرقائق الإلكترونية وزيادة مبيعات الهواتف الذكية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أكبر شركة في كوريا الجنوبية سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 8ر13 تريليون وون (5ر11 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها لم تصل إلى الأرباح التشغيلية التي كان يتوقعها خبراء الاقتصاد، بعد أن وزعت مكافآت خاصة على الموظفين لديها.

وارتفعت عائدات الشركة بنسبة فاقت التوقعات، بواقع 23 بالمئة، إلى 76 تريليون وون. وزدات قيمة سهم الشركة بنسبة 2 بالمئة في بداية التعاملات في بورصة سول صباح اليوم.

ويراقب المستثمرون عمليات شركة سامسونج في مدينة شيآن الصينية التي أغلقت في إطار جهود بكين للسيطرة على جائحة محلية. وليس من الواضح إلى متى سوف تستمر عملية الاغلاق في المدينة.

ومن المقرر أن تعلن سامسونج عن صافي أرباحها ونتائج أعمال فروعها المختلفة عندما تكشف عن نتائج أعمالها بالكامل يوم 27 يناير الجاري.

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