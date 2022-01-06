الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات رفع الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوى في أسبوعين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكبح التضخم.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1788.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:47 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 22 من ديسمبر.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمئة عند التسوية إلى 1789.20 دولار.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 22.12 دولار للأوقية، أدنى مستوى منذ 16 ديسمبر.

كما انخفض البلاتين 2.3 بالمئة إلى 959.91 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1874.26 دولار للأوقية.

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