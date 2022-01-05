جولدمان ساكس: بتكوين ستنافس الذهب "كمخزن للقيمة"

المصدر: رويترز

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قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس في مذكرة بحثية إلى العملاء إن العملة المشفرة بتكوين ستنال من حصة الذهب في السوق في 2022 بينما يصبح استخدام الأصول الرقمية أكثر شيوعا.

ومشيرا إلى قيمة سوقية للبتكوين تبلغ 700 مليار دولار، مقارنة مع ذهب بحوالي 2.6 تريليون دولار مملوك للاستثمار، قال جولدمان ساكس إن حصة أكبر عملة مشفرة في العالم حاليا تبلغ 20 بالمئة من سوق "مخزن القيمة".

وأضاف البنك أنه "في الأغلب" فإن حصة بتكوين في السوق ستصبح أكبر بمرور الوقت.

وقالت المذكرة إنه في سيناريو افتراضي تنتزع فيه بتكوين حصة 50 بالمئة من هذه السوق، فإن سعرها سيصل إلى ما يزيد قليلا على 100 ألف دولار.

وجرى تداول بتكوين اليوم الأربعاء حول 46 ألفا و73 دولارا بعد أن وجدت صعوبة في تحقيق مكاسب في أعقاب هبوطها الحاد في أوائل ديسمبر. وفي نوفمبر سجلت بتكوين أعلى مستوى على الإطلاق عند 69 ألف دولار.

ومصطلح "مخزن القيمة" يستخدم في العادة لوصف الأصول التي يمكنها الاحتفاظ بقيمتها مع مرور الوقت، مثل المعادن النفيسة وبعض العملات.

واستأنف جولدمان ساكس نشاط مكتبه لتداول العملات المشفرة في 2021.

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