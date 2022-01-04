الذهب يرتفع بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض منذ ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في العقود الفورية إلى 1804.40 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5 بالمئة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1805 دولارات.

وقال إيليا سبيفاك خبير العملة الاستراتيجي لدى ديلي إف إكس "عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم... ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا".

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.82 دولار للأوقية، بينما استقر سعر البلاتين عند 954.52 دولارا، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1832.64 دولارا.

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