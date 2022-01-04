الدولار يصل لأعلى مستوى له منذ 5 سنوات أمام الين

المصدر: رويترز

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وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات مقابل الين الياباني اليوم الثلاثاء بعد أن عززته قفزة في عائدات سندات الخزانة مع مراهنة المتداولين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في وقت مبكر على الرغم من ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى أمام الين مسجلا 115.815 ين للمرة الأولى منذ 11 يناير 2017 بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل 12.5 نقطة أساس خلال الليل لتصل إلى 1.6420 في المئة لأول مرة منذ 24 نوفمبر.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع عند 96.328 الذي وصل إليه يوم الاثنين.

وبلغ سعر اليورو 1.1302 دولار مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أسبوع عندما سجل 1.12795 دولار خلال الليل.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.34685 دولار مسجلا 1.3431 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ 29 نوفمبر .

وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 0.7184 دولار والذي وصل إليه في الجلسة السابقة.

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