البنك المركزي الأوروبي يحتفل بمرور 20 عاماً على إطلاق عملة اليورو

المصدر: د ب أ

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يحتفل البنك المركزي الأوروبي بالذكرى السنوية لبدء العمل بالعملة الموحدة (اليورو) قبل 20 عاما بعروض ضوئية بمقره في فرانكفورت.

ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، تمت إضاءة واجهة البنك اعتبارا من منتصف ليل أول يناير.

وقال البنك في بيان "بإلهام من "مقدمة نشيد الفرح" للودفيج فان بيتهوفن، النشيد الأوروبي، ستعرض الإضاءة "سيمفونية " من الضوء تتألف من أشرطة وخطوط ودوائر باللونين الأزرق والأصفر، لوني الاتحاد الأوروبي".

وتابع البيان "بعد ذلك، وحتى يوم 9 يناير، سنضيء المبنى اعتبارا من الساعة 1730 وحتى الساعة 2330 بتوقيت وسط أوروبا (1630- 2230 بتوقيت غرينتش) لعرض رسائل مختلفة عن اليورو باللغات الـ15 لدول منطقة اليورو".

وتعتبر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) حاليا العملة الرسمية لـ340 مليون شخص في 19 دولة أوروبية.

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