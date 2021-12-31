زيادة ثروات مليارديرات العالم بمقدار تريليون دولار خلال العام الحالي

المصدر: د ب أ

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سجلت ثروات أثرياء العالم نموا قويا خلال العام الحالي، حيث حقق إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا زيادة في ثروته إلى مستويات لم يحققها أحد من قبله سوى الثري الأمريكي جون روكفلر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن العام الحالي كان عام المكاسب الهائلة والخسائر الباهظة والملاحقات غير المسبوقة لأثرياء العالم.

وأدى ارتفاع أسعار الأوراق المالية وقيمة كل شيء تقريبا من المنازل إلى العملات الرقمية والمواد الخام إلى زيادة القيمة الإجمالية لثروات أغنى 500 شخص في العالم بأكثر من تريليون دولار خلال العام الحالي رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد للعام الثاني على التوالي.

وتعني زيادة القيمة الإجمالية لثروات الأثرياء وجود 10 أثرياء تزيد ثروة الشخص الواحد منهم عن 100 مليار دولار وأكثر من 200 شخص تزيد ثروة الواحد منهم عن 10 مليارات دولار، في حين وصلت ثروة إيلون ماسك بعد وضع التغير في معدل التضخم في الاعتبار إلى مستوى لم يحققه سوى أغنى شخص في التاريخ المعاصر وهو جون روكفلر.

ووصلت القيمة الأجمالي لثروات الأثرياء المدرجين على مؤشر بلومبرج للمليارديرات إلى أكثر من 4ر8 تريليون دولار وهو ما يزيد عن إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم مع استبعاد كل من الولايات المتحدة والصين.



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