انخفاض الدولار في تعاملات هادئة بنهاية العام

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات هادئة أمس الأربعاء قبيل العام الجديد، في حين لامس الين الياباني أدنى مستوياته في شهر مع تجاهل المستثمرين قفزة في الإصابات بالمتحور أوميكرون وتفضيلهم العملات العالية المخاطر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات منافسة، 0.29 بالمئة إلى 95.924.

وفي غياب كثير من المتعاملين وسط عطلات نهاية العام، حذر محللون من إعطاء أهمية كبيرة لتحركات سوق العملات.

وصعد الدولار الاسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.72515 دولار أمريكي، في حين ارتفع اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.13415 دولار. وصعد الجنيه الاسترليني 0.45 بالمئة إلى 1.34875 دولار.

ولامس الين الياباني 115.04 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.67 بالمئة في أحدث التداولات إلى 47 ألف و223 دولار بينما هبطت إثير، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، 1.57 بالمئة إلى 3733 دولارا.

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