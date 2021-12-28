البتكوين تفقد بريقها لصالح العملات الرقمية الأصغر في نهاية العام

المصدر: د ب أ

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مع اقتراب العام من نهايته، حققت بعض العملات الرقمية الصغيرة مكاسب مهمة خلال تعاملات أمس، في حين لم تسجل البتكوين سوى ارتفاع طفيف.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عملتي بولكادوت وكاردانو كانتا من بين العملات الرقمية التي سجلت أكبر ارتفاع أمس، في أعقاب تعاملات هادئة نسبيا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت كل عملة من العملتين بأكثر من 6% بحسب بيانات موقع كوين ماركت كاب دوت كوم المتخصص في متابعة سوق العملات الرقمية.

في المقابل سجلت عملة البتكوين ارتفاعا بنسبة 5ر1% إلى 51575 دولار للوحدة الواحدة في تعاملات صباح أمس بنيويورك. وارتفع سعر العملة إيثر بنسبة 4ر0% إلى حوالي 4100 دولار للوحدة الواحدة.

وقال مات ميلي كبير محللي الأسواق في شركة ميللر تاباك بلس كو "لا شك في أن سيطرة بتكوين (على سوق العملات المشفرة) تراجعت مؤخرا... اعتقد أن سبب ذلك هو رغبة بعض المستثمرين في السعي وراء الأشياء الأحدث".

في الوقت نفسه، فإن اكتساب هذه العملات البديلة زخمًا أمس ليس تطورًا جديدًا، حيث سجل العديد من العملات المشفرة بخلاف عدد قليل منها نشاطا قويا خلال العام الحالي مع اتساع نطاق اقتصادات العملات المشفرة هذا العام مع توسع اقتصاد العملة المشفرة وتحول الاهتمام نحو مناطق أخرى من السوق.

وقد تحولت عملات مشفرة مثل دوج كوين وكاردانو وشيبا إينو، التي كانت تنشر في الأجزاء الأكثر مضاربة من السوق، إلى اسم مألوف في عالم العملات الرقمية خلال العام الحالي.

وقال ماتي جرينسبان مؤسس ورئيس شركة كوانتوم إيكونوميكس إن "بتكوين تحقق تقدما سريعا في الاقتصاد العالمي، لكن من السهل رؤية كيف حققت بعض العملات الأصغر وأسرع نموا أداء أقوى منها".

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