الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع اليوم الاثنين، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:39 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر عند 1813.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 967.43 دولار.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1950.24 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر.

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