ارتفاع أسعار النفط رغم تزايد معدلات العدوى بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها في بداية التعاملات على خلفية حالة من القلق من تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا حول العالم.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 75 دولار للبرميل بعد تراجعها في الصباح بنسبة 2ر1% إلى 94ر72 دولار للبرميل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سعر خام غرب تكساس تجاوز مستوى 75 دولار للبرميل لأول مرة خلال شهر في ظل تعاملات محدودة أمس.

وتجاوز عدد المصابين بالمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة، أعداد الإصابات التي تم تسجيلها خلال موجة السلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه الصين أكبر عدد من الإصابات منذ يناير الماضي.

ورغم انتشار المتحور أوميكرون وإلغاء عدد كبير من رحلات الطيران بسبب الفيروس، فإن أرقام حركة الطيران مازالت قوية خلال موسم عطلة رأس السنة وعيد الميلاد بحسب جون كيلدوف الشريك المؤسس لشركة أجيان كابيتال للاستثمار.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي القوي لعب دورا في "انتعاش الطلب على النفط والذي رأيناه صباح أمس".

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 77ر1 دولار إلى 56ر75 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 33ر2 دولار إلى 47ر78 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.

كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي قد تراجعت في الصباح بشكل طفيف إلى 77ر75 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 9ر0% يوم الجمعة الماضي.

وكان الخامان ارتفعا بنسب تراوحت بين 3 إلى 4% الأسبوع الماضي، عندما أظهرت دراسات أولية جرى نشرها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا أن المتحور قد يتسبب في حالات أقل خطورة بالمقارنة بالمتحور دلتا.

ورغم ذلك، تجددت المخاوف بشأن الطلب بعدما ألغت شركات الطيران حول العالم نحو ثمانية آلاف رحلة طيران خلال عطلة عيد الميلاد، التي تستمر ثلاثة أيام، بسبب تفشي المتحور أوميكرون وتأخر الرحلات والإلغاءات الناجمة عن نقص الموظفين.

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