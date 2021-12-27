تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين مع انتعاش الدولار على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1806.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 1012 بتوقيت جرينتش لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1807.40 دولار.

وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.71 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 960 دولارا.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1943.45 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني عند 1962.50 دولار.



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