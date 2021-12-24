النفط يرتفع مع انحسار المخاوف من انخفاض الطلب بسبب أوميكرون

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط في جلسة شهدت تداولات محدودة أمس الخميس بدعم من مؤشرات على إمكانية احتواء أسوأ تداعيات المتحور أوميكرون، حتى في الوقت الذي فرضت فيه دول قيودا على السفر بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.

وشهدت سوق النفط تقلبات في الأيام الأخيرة وسط تساؤلات حول مدى جدية خطر حدوث ركود آخر في الطلب على الوقود. والسلالة أوميكرون أسرع انتشارا من السلالات السابقة، غير أن بيانات أولية تشير إلى أنها تسبب أعراضا أخف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.56 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 76.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 26 نوفمبر، بزيادة 4.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل عند التسوية، لتصعد 4.1 بالمئة خلال الأسبوع.

وكان حجم التداول محدودا أمس الخميس، حيث جرى تداول 244 ألف عقد فقط للشهر المقبل، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، مقارنة بمتوسط يومي يبلغ 381 ألف عقد خلال المئتي يوم الماضية.

وأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020. ويبلغ إجمالي عدد الحفارات الآن 586، مما ينبئ بزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

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