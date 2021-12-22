الذهب ينخفض مع استقرار الدولار وصعود الأسهم

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مع تعويض الدولار بعض خسائره وعودة الإقبال على المخاطرة مع تجاهل المستثمرين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ونزل سعر الذهب في العقود الفورية 0.2 بالمئة إلى 1786.50 دولار للأوقية الساعة 1836 بتوقيت غرينتش.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1788.70 دولار للأوقية.

وعوض الدولار بعض الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية بينما تحسنت المعنويات جزئيا بعد تراجع الأسواق العالمية.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم وعدم اليقين، لكن من شأن رفع أسعار الفائدة أن يكبح الضغوط التضخمية ويقلص أيضا جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 22.50 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.6 بالمئة 1794.86 دولار بينما استقر البلاتين عند 932 دولارا للأوقية.

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