تراجع سعر البتكوين إلى أقل من 46 ألف دولار

المصدر: د ب أ

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استمر تراجع العملة الرقمية المشفرة بتكوين للأسبوع الخامس على التوالي بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع البتكوين أمس الاثنين بنسبة 5ر2% إلى 45583 دولارا للوحدة الواحدة. وتراجعت العملة بنسبة 32% منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها في أوائل نوفمبر الماضي. كما تراجعت العملة الرقمية الأقل شهرة إيثريوم بنسبة 3ر4%.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعطي فيه البنوك المركزية الرئيسية في العالم أولوية لمكافحة التضخم المرتفع من خلال تشديد السياسة النقدية، مع مراقبة البنوك لتأثير انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

في الوقت نفسه تواجه البتكوين بعض المستويات السعرية التي يعتبرها التحليل الفني مؤشرات على الاتجاهات المستقبلية للعملة الرقمية.

يذكر أن البتكوين سجلت تراجعا للأسبوع الخامس على التوالي، حيث يعتبر أسبوع التداول سبعة أيام على خلاف الأصول المالية الأخرى التي يجري تداولها على مدى 5 أيام كل أسبوع فقط.

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