الذهب في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني إذ نزل الدولار وعاد التركيز إلى مخاطر التضخم بعد تحركات من جانب البنوك المركزية العالمية لسحب حزم التحفيز التي طرحتها لمواجهة جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1807.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1809.70 دولارات للأوقية. وصعد المعدن الأصفر نحو 1.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد الإقبال على الذهب فيما يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيمهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022.

وقال المحللون إن الذهب زاد على الرغم من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، لأن المستثمرين أخذوا في اعتبارهم بالفعل احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل إعلان مجلس الاحتياطي.

وصعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 22.60 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم2.4 بالمئة إلى 1770.80 دولارا، في حين تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.48 دولارا للأوقية.

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